OPINIÓN: A FUEGO LENTO – ¿QUIÉN DEFIENDE A CAMPECHE?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“La hipocresía es el colmo de todas las maldades”

-MOLIÉRE-

Teniendo como objetivo aprovechar la comparecencia del director de PEMEX Dr. VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA en la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta CLAUDIA SHIENBAUM PARDO desde el centro de inteligencias hormonal antillana con sede en el casi lúgubre, solitario y madriguera de los pellizcadores de jumentos en sobrevivencia, se ordena -dentro del plan local ALITO-SANSORES -GONZÁLEZ CURI convertir en ridículo ariete contra las políticas y restructuración exitosa de la empresa petrolera , con insolente reclamo a cargo de la Diputada Federal del “Club Plurinominal de ALITO” , Adriana Rejón intentaría desgarrarse la vestiduras en un ridículo , a destiempo de atención y corresponsabilidad entre PEMEX Y EL Estado de Campeche, especialmente el Municipio del Carmen.

Es increíble la audacia sin límites de esta supuesta oposición de los restos del que fuera un gran partido- PRI- en manos de la partida de oportunistas sin rubores, siendo gobierno federal y estatal, nunca se aplicaron en EXIGIR, SALVAGUARDAR Y RECLAMAR CON FUNDAMENTOS LEGALES Y RESPONSABILIDAD HISTÓRICA lo que en Tabasco el gobernador Leandro Rovirosa Wade si realiza en tiempo y forma.

A más de medio siglo – desde la llegada de la Plataforma Movible “REFORMA” a las aguas limpias , cristalinas enfrente de la Ínsula Divina del Carmen, el entonces gobernador Rafael Rodríguez Barrera marcaría la ruta de entreguismo a la federación a cambio de mayores cargos políticos y de ahí en adelante , NINGÚN GOBERNADOR SE INTERESÓ lograr auténticos beneficios para la Entidad y sí, se convirtieron en socios inmorales recibiendo concesiones en plataformas, disfrutando de las “OBRAS DE BENEFICIO CORRUPTO MUTUO” para vivir la Metamorfosis de ser miserables gusanos de vida a MARIPOSAS TRAICIONERAS sin pudor y doble facturación picaresca .

No tienes que hacer tanto libreto de insolencia para formar parte del coro de SALVADORES DE MÉXICO que, se ha asignado el -JOSÉ FOUCHE CAMPECHANO ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS- de estar luchando PARA SER EL SALVADOR DE LA PATRIA , cuando fue ALITO el gran facilitador en la traición a los nobles militantes del PRI , imponiendo por mandato del CORRUPTO INFINITO ENRIQUE PEÑA NIETO al carga maletas MEADE KURIBREÑA en los reventones , vaquerías y degradaciones amorales en IMÍ III de ERNESTO CORDERO ARROLLO frustrado prospecto de Felipe Calderón Hinojosa , CUANDO – por cierto se unieron el PRI con ALITO líder Estatal en Campeche, Manuel Andrade Diaz Ex gobernador de Tabasco en calidad de DELEGADO DEL CEN del PRI y jefe de Adán Augusto López , Layda Sansores presidenta ESTATAL de CONVERGENCIA( hoy Movimiento Ciudadano ) al grado de bajar de la nominación gubernamental a la Profesora Margarita Duarte y juntos combatir la candidatura de Mario Ávila Lizárraga del PAN MOURIÑISTA por petición de FECAL y al final frenado por Elba Esther Gordillo con el escándalo de financiamiento ilegal a través de LOTENAL favoreciendo al PRIÍSTA obsceno Fernando Ortega Bernés que por cierto nunca trajo ninguna consecuencia al flamante actual Secretario de Desarrollo Económico del gobierno MORENISTA LAYDISTA – OPERADOR DE SOBORNOS EN LA REFORMA ENERGÉTICA DE EPN – EL AHIJADO DE CARPIZO MAC GREGOR -Jorge Luis Lavalle Maury .

La maldición petrolera para Campeche ha sido directamente a los pescadores de la Industria Camaronera, Rivereños que se vió destruido por el deshonroso papel de Fernando Rafful Miguel en el gobierno de José López Portillo y el desprecio de Miguel de la Madrid.

Salvo el Puente del JOROBADO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – ZACATAL se le puede tener consideraciones por haber impuesto a Jorge Salomón Azar – a CARLOS Salinas de Gortari pero el apátrida Ernesto Zedillo nunca realiza ningún acto de justicia o equidad de participación fiscal justa que, los gobernadores aceptaran con mansedumbre y zalamería sin escrúpulos, salvo el CETEMISTA ABELARDO CARRILLO ZAVALA que iniciara el reclamo al respecto pero fue sometido por la máxima representación del “POWER GAY NACIONAL ILUSTRADO” DE JORGE CARPIZO MAC GREGOR .

¿Dónde están las convocatorias reales, dignas de cariño, respeto y justicia a Campeche por su aportación a la Patria de los beneficios del petróleo y al mundo para frenar la política demoledora de la OPPEP?

Antonio González Curi amenazaría con crear LA REPÚBLICA DE CAMPECHE si Vicente Fox Quesada afectaba los profundos intereses del GRUPO ATLACOMULCO con Emilio Chuayffet y Liévano Sáenz frente a RAÚL MUÑOZ LEOS gerente de pinturas habilitado a director saqueador de PEMEX les afectaba sus privilegios y desde EL DESPACHO JURÍDICO “ROCHA, CARPIZO .LANZ “ se amenaza iniciar una controversia de afecto a los derechos primigenios de los Estados Rivereños y sus remuneraciones a ser beneficiados por la explotación de los recursos que contempló LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE DERECHOS DE LOS ESTADOS RIVEREÑOS 1977 sobre la materia .

Al final el CONTRATISMO PARA LOS GOBERNADORES DE CAMPECHE DOBLEGA LA HIPÓCRITA LUCHA Y CREARÍA NUEVOS PROVEEDORES MULTIMILLONARIOS Y JEQUES CAMPECHANOS- frente a la miseria y desprecio por el pueblo campechano.

Y todavía se preguntan los cínicos regidores PLURINOMINALES DEL PRI, sépticos sin bochorno:

¿Quién defiende a Campeche frente a PEMEX?

¿Fue acaso el mismo sujeto ladino que surge a partir del acuerdo entre Los Mouriño y Los González Curi para que el EX DOMÉSTICO COMPARTIDO de la casa de los triunfadores agraciados de la Administración de la Abundancia ( CLAN MOURIÑO , LA SUCURSAL CACIQUIL HANKISTA DE TONY Y COQUI y el FRENTE AMLO – LAYDA) PONIENDO AL Contador de esas Mafias JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ – CARIÑOSAMENTE LLAMADO POR LA CASA MAMEY -“El HUEVITOS “ para compartir sin pugnas las aportaciones de PEMEX en apoyos canjeables solamente en los consorcios de los ibéricos y poder seguir duplicando facturación de las obras del PAGMA en mutua felicidad?

Ya parece olvidan todas las negociaciones en vías de restringir la candidatura del PRI para ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, CON QUIEN HABÍAN TENIDO FEROZ DISPUTA POR LOGRAR CUBRIR LA PLAZA EN PEMEX CUANDO FUE DEFENESTRADO ACTUAL PRÓFUGO Mario Ávila Lizárraga y tanto ALITO CON SU PROPUESTA CARNAL DE “MOYO” , como Tony CON LA EX LIDER PRIISTA ANA GRACIELA CRISANTY ( Q. E. P. D. ) disputaron la jugosa subgerencia INFINITA MINA de contratos fraudulentos para saquear más a la petrolera SIN NINGÚN BENEFICIO PARA LOS CAMPECHANOS .

Todos pensamos se podría aprovechar la ÍNTIMA AMISTAD INDISOLUBLE de ALITO con EPN pero al final todo era parte del juego mitómano de SEGUIR LUCHANDO POR – SU CAMPECHE – discriminación integral y cuna de todas las villanías imaginables , superando la hipocresía no menos criminal de aquellos tiempos de la riqueza del “Palo de Tinte Y SÍMBOLO DE SU IMPORTANCIA EN EL DENOMINADO “Patrimonio Histórico Cultural de la Inhumanidad , con Lienzo Amurallado declarado POR LA UNESCO pero convertido – la calle 59- en la Nueva ZONA DE TOLERANCIA- VIP- DE LA DECADENCIA CAMPECHANA” ; pregunto a mis lectores:

¿Cuándo, dónde y cómo ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS ha defendido a Campeche del mal trato, marginación y rapiña del recurso energético del Gobierno Federal, sus creadores dominados por las tendencias depravadas fuera de los dos géneros del ser humano?

Cómo puede ser tan arrogante de autodenominarse ser el “LÍDER CON LOS SUFICIENTES HUEVOS” PARA DEFENDER A MÉXICO DE LA SUPUESTA NARCOPOLÍTICA DEL PARTIDO MORENA Y SU GOBIERNO , cuando gracias a su traición , montaje y procacidad fue el que estructura la entrega plena del Estado de Campeche a LAYDA SANSORES , mantuvo financiamiento del movimiento PRIMOR con las maletas de dinero que AMÉRICA AZAR PÉREZ DE SÁNCHEZ – sobrina de Layda Sansores – incrustada en la Secretaría DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ALITO cada día 20 de mes entregaba millones en efectivo POR CONDUCTO DEL ACTUAL SENADOR DURMIENTE ANÍBAL OSTOA Y AL PEDIR LICENCIA PARA SEGUIR EL PLAN ELABORADO PEÑA – AMLO , SE VA A LA DIRIGENCIA DEL CEN DEL PRI Y TODOS LOS DIPUTADOS LOCALES DE MORENA- SANSORES LE APROBARON SIN CUESTIONAMIENTOS SUS CUENTAS PÚBLICAS – .

De verdad la abominación del Presidente de instintos cabareteros -José López Portillo – no pueden tener mayor vigencia pues lo peor que puede pasarle a México es que nos convirtamos en un País de Cínicos y ALITO – justamente indignado de haber sido engañado por Andrés Manuel que le entregaría la Banda Presidencial en el 2024 , ahora su BABALAWO CUBANO – robado de las alcobas gallegas y turcas – LE HA CONVENCIDO SERÁ EN EL 2030 cuando los DEMÓCRATAS INCLUSIVOS estén de nuevo gobernando Los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, pues la misión es elevar a grado de heroicidad , el haber recurrido nuevamente al vandalismo y darle dos bofetones a un retrato de la imbecilidad suprema – Gerardo Fernández Noroña- como decía el no menos singular pintor impresionista español SALVADOR DALÍ : “LO IMPORTANTE ES SABER CREAR CONFUSIÓN , NO ELIMINARLA”

Les interesa mayor ilustración para quienes se preguntan: ¿Quién ha defendido a CAMPECHE y ahora se autodesigna Paladín de la República Mexicana?

¿El traidor del 2018 PARA ENCUMBRAR A AMLO y entrega Campeche a su similar Layda Sansores usando de señuelo a su sobrinito Diputado Federal PLURINOMINAL Christian Castro Bello y falaz?

Quién ahora se dice SALVADOR de la PATRIA, ¿NO ES MÁS QUE UN VÁNDALO INMORAL, OFRECIENDO SUS DESPRECIABLES INSTINTOS EN CONTRA DE LA SOBERANÍA NACIONAL PUES LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM no cede a sus chantajes? ¿O ya lo estará logrando al no ser desaforado por su cómplice de siempre Ricardo Monreal?

Les invito a consultar mis artículos PUBLICADOS EN “A FUEGO LENTO” desde hace más de 40 años, las dos asistencias a “LA MAÑANERA” en Palacio Nacional y pronto mi nuevo ensayo “LOS VENEROS DEL INFIERNO EN CAMPECHE”.