SISTEMA DE LA UAC QUEDA INUTILIZADO TRAS PRESUNTO ATAQUE CIBERNÉTICO

El sistema institucional de la Universidad Autónoma de Campeche quedó fuera de servicio desde el miércoles, situación que despertó preocupación entre la comunidad estudiantil debido a la posibilidad de un hackeo que habría expuesto datos personales de miles de alumnos.

Aunque el rector José Alberto Abud Flores y directivos universitarios aseguraron que la caída del portal obedece a “trabajos de mantenimiento”, versiones internas indicaron que el sistema sufrió un ataque cibernético con posibles afectaciones graves para la información resguardada por la institución. Estas versiones señalaron que la falla rebasó la capacidad técnica habitual y que el restablecimiento tardaría debido al nivel de daño.

Vía: Tragedia