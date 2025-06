DENUNCIAN QUE DISPENSADOR DE AGUA COBRA, PERO NO ENTREGA EL SERVICIO

San Francisco de Campeche .- Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas se manifestaron inconformes debido a que desde principios de semana dejó de funcionar el dispensador de agua purificada instalado en un predio ubicado sobre la calle 22, entre 7 y 5.



Los clientes del negocio expresaron su molestia, ya que el sistema automatizado acepta las monedas y no las regresa, pero no dispensa ni una gota del producto.

Además, reprocharon que los propietarios del negocio no han puesto a disposición de los clientes un número telefónico para reportar este tipo de fallas, ya que en el predio donde está ubicado el dispensador no hay nadie que atienda a los clientes.