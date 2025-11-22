NI LAYDA Y PABLO LIMPIAN LA ZONA RIBEREÑA EN LA CALETA PESE A QUE SE LES APOYÓ EN CAMPAÑA, RECRIMINAN; “ES DENIGRANTE ANDAR ENTRE EL LODO”

Pescadores del malecón de la Caleta denunciaron la falta de apoyo de los gobiernos Estatal y Municipal, en quienes creyeron en campaña y dieron el voto pero hoy se sienten abandonados, pues ninguna autoridad se ha presentado para solucionar el problema de azolve y contaminación en esa zona de trabajo, a pesar de las solicitudes formales y públicas desde hace más de 2 años, y el panorama es denigrante.

En un video, el ribereño Adrián de Carlos Sierra Coronel hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores y al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para que intervengan y ordenen limpiar esa área. “Podemos ser pobres, pero qué necesidad de esto”, recriminó ante la falta de apoyo municipal.

Reprochó que los pescadores de esa zona apoyaron en campaña a las autoridades actualmente en funciones, pero hoy ninguna se ha acercado para atenderlos. “Este lugar donde maniobramos las lanchas está prácticamente inservible por el lodo acumulado y la falta de mantenimiento, lo que nos obliga a ingresar entre aguas sucias con riesgos de infecciones”.

“No pedimos dinero ni favores, sólo que vengan a sacar este lodo para poder trabajar. Es denigrante tener que meterse entre esto para mover la lancha”, lamentó, al mostrar las condiciones de abandono de bodegas y espacios de resguardo.

Sierra Coronel reconoció que personal de la Secretaría de Marina ha intentado brindar apoyo para algunas labores, aunque es insuficiente para resolver el problema de fondo, y denunció la falta de equidad en los apoyos al sector acuícola, pues pese a tener una granja de jaulas, nunca ha recibido visitas ni respaldo del Gobierno Estatal, mientras otros productores son beneficiados. “O todos coludos o todos rabones, o cómo está la cosa, pues nosotros siempre los apoyamos y ahora nadie nos escucha, recriminó.