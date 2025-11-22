MEJORÓ POCO LA CAPTURA DE PULPO, REPORTAN, Y REITERAN LLAMADO A LAS AUTORIDADES A FRENAR DEPREDACIÓN
David Alejandro Cab Collí, presidente del sector pesquero de Lerma, lamentó que la captura de pulpo se haya mantenido bajo en volúmenes, aunque reveló que mejoró un poco respecto a temporadas pasadas, y reiteró el llamado a realizar acciones para frenar la depredación del molusco que tanto afecta a los pescadores campechanos.
Al inicio de la temporada hubo algo, pero por ahora el pulpo se enhuevó y no hay nada, pero los que siguen capturando son los buzos que siguen depredando, criticó, y estimó que cada embarcación captura entre 15 y 30 kilos de octópodo
“La misma autoridad sabe dónde atracan las embarcaciones ‘invasoras’, por lo cual no hay necesidad de seguirlos afuera, sabe en qué bodegas atracan, y aunque no tienen nombre ni matrícula, vienen de fuera a depredar aquí en las costas de Campeche”, lamentó.