¿EN QUÉ PAÍS VIVIRÁ LA PRESIDENTA?: CLAUDIO X. GONZÁLEZ G.; CONTRADICE CON REPORTES PERIODÍSTICOS EL DISCURSO DEL 20 DE NOVIEMBRE

A través de un video publicado en sus redes sociales, el empresario y fundador de asociaciones civiles Claudio X. González G., presentó un video donde contrasta con imágenes y publicaciones en medios de comunicación el discurso de Claudia Sheinbaum del pasado 20 de noviembre, pues, por ejemplo, la mandataria afirmó, entre otras cosas, que el poder ya no se usa para someter sino para servir, lo fue rebatido con imágenes donde policías golpean a un participante de una manifestación de protesta contra el régimen, además de preguntar: “¿En qué país vivirá la Presidenta?”, y finalizar con: “¡Ay sí, lo que tú digas Altagracia!”.



La mandataria también dijo que ya no hay imposiciones ni privilegios, lo que Claudio X. González contrarrestó con una foto del senador Gerardo Fernández Noroña en su visita a Palestina; la Presidenta también señaló que ahora hay un Gobierno que escucha, respeta y responde a su pueblo, mientras aparecieron imágenes de agentes policiacos golpeando al participante en la marcha de la Generación Z que portaba una Bandera nacional.

Y mientras aparece la foto del extinto alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se escucha el señalamiento presidencial de que “en México ya nadie es silenciado”, y luego se aprecia una publicación con el titular “Influencers acusan a Sheinbaum por exhibirlos en La Mañanera por convocar a Marcha de la Generación Z” cuando la mandataria cita que “ya nadie es perseguido por pensar distinto”.



Otras afirmaciones fueron: “Hoy el Gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos, ya no es un club de privilegiados, hoy representa a todas y a todos, se acabó la era de los lujos del poder, se gobierna con austeridad, con ética, con honestidad, por ello no aceptamos la corrupción y desde aquí seguimos luchando con la ley en la mano contra la impunidad, nunca más justicia para unos cuantos, nadie ni nada por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida, contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos”, al tiempo que aparecían, entre otros, imágenes de dirigentes morenistas, del hijo de AMLO en Tokio, reportes del sobrecosto de 673 mil millones de pesos en la obra insignia del sexenio pasado, de Adán Augusto con Hernán Bermúdez, presunto jefe de La Barredora; del huachicol fiscal cuyo daño asciende a 600 mil millones; AMLO y sus hijos, y eventos donde los asistentes gritan “Fuera Morena”.