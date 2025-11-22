¡REVOCACIÓN ES FUEGO AMIGO!

Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

*BAJO DRAMÁTICAMENTE LA ACEPTACIÓN E IMAGEN DE LA PRESIDENTA

*EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA HOY TIENE PRESOS POLÌTICOS.

Se anuncia desde la presidencia, empezando con Sheinbaum, una gran marcha para celebrar la llegada de la 4ª Transformación de Obrador y el gobierno de MORENA, y todos se preguntan ¿Si es así como dicen? O es una muestra del miedo que tienen el gobierno federal a perder el poder ya que está viendo como poco a poco pierde fuerza su movimiento y la gente está dejando de creer en ellos y además por si fuera poco a nivel mundial han sido calificados como un “N4RÇO GOBIERNO” Esto en verdad duele y… Calienta.

Por otra parte y como si fuera menos visible y sin embargo lo es… ¡Extrañamente! Y a pesar de que llevaban martillos, y herramientas con las cuales causaron destrozos y agredieron a policías “Ninguno de los integrantes del grupo subversivo llamado BLOQUE NEGRO LOS MODERNOS HALCÒNES del gobierno represor han sido detenidos”, lo que demuestra que la supuesta invasión al PALACIO NACIONAL, y el reciente enfrentamiento del 15 de noviembre y sus provocaciones a la policía y los del 20 de noviembre en la segunda marcha fueron para romper la armonía de la marcha y para poner en entre dicho su razón y causa, es decir “un plan con maña del gobierno federal y de la ciudad de México”… Sin duda que este gobierno es además de represivo muy MAQUIAVÈLICO.

Algunos no saben que muchas veces escribi para “El diario de la tarde de Tabasco con mi compañero y amigo admirado y querido Antonio Calcaneo en paz descanse” Y por eso es que tengo amigos tabasqueños que me hacen el favor de enviar información de primera mano y confiable de ellos.

Me cuentan que amigos cercanos al líder moral de MORENA les han dicho que Obrador y su equipo está detrás de todas las muestras de repudio al gobierno de Claudia y las inconformidades de su gobierno ahora resulta que es plan con maña de la mas tenebrosa ¿Será?

Y nada menos para demostrarlo esta “que el grito y clamor de REVOCACIÒN del mandato de la presidente Dra. Claudia Sheinbaum Pardo o Pardov que es según dicen su verdadero apellido,” es nada menos que ¡Fuego amigo! por haber evidenciado todas las supuestas corruptelas del funcionario tabasqueño y haber trastocado al hermano del presidente el aún senador Adán Augusto, quién se encuentra en el ojo del huracán acusado de todos los delitos inimaginables pero que han salido a la luz y sus nexos con el grupo criminal de Hernán Bermúdez Requena y la Barredora” Es más el gobierno de Estados Unidos lo tiene como objetivo prioritario… Uf.

Es decir que, a información de la existencia de denuncias por múltiples delitos, desaparición forzada, trata de personas, surgidas por las fuerzas de inteligencia militar más o menos desde el año 2019 y que señalaron gravemente al ex comándate Hernán Bermúdez con los delitos también la extorsión y el narcotráfico como pueden afectar al hoy Senador Adán Augusto y quién es el ex gobernador de Tabasco, podrían desaparecer de la noche a la mañana, ¡Así como lo oyen ustedes! Aunque ustedes no lo crean y que al final este personaje saldría en libertad ¡Háganme ustedes el re canijo Favor!

Bien dice el dicho ¡Suerte te de Dios que de lo demás MORENA se encarga” Jejeje ¿Qué barbaridad! Son unos ¡Cínicos!

Por cierto, que hablando de la BARREDORA ahora se sabe que ¿Quizás? El comandante de esta pueda ser solo acusado de delitos no graves como ¡Enriquecimiento ilícito! O algunos menos graves que en breve lo dejen en un tiempo prudente y antes de salir de la presidencia Sheinbaum

Todos los mexicanos pedimos una explicación, y no estamos nada contentos especialmente ante las muestras de intolerancia en contra de los jóvenes de la GENERACIÒN Z a quienes ahora satanizan por que algunos son dicen del PAN PARTIDO ACCIÒN NACIONAL lo que no justifica la represión policial del gobierno de la ciudad de México, todos pensamos que lo correcto es que se pida cuenta y rueden cabezas como en la época de la REVOLUCIÒN FRANCESA” Donde el pueblo acabo con los grandes lideres de la nobleza que abusaban del pueblo” Por lo que en el mismo caso y como un comparativo, no tan solo es investigar a los policías agresores quienes ¿Quizás? Actuaron como una reacción natural al ser sujetos de tanta violencia de sus verdaderos agresores “EL BLOQUE NEGRO” y no lo estudiantes y padres de familia de los jóvenes protestantes.

No se debe solo de investigar a los causantes de los desmanes, si no también pedir la renuncia de los funcionarios y de su mando el mismo secretario de seguridad PABLO VÀZQUEZ CAMACHO, por el abuso de la fuerza policial y el daño que esto provoco y la tragedia que pudo haber provocado… Porque en estos momentos y gracias a Dios podemos hablar solo de lesionados ¡Vaya usted a saber si esto es cierto! Me quedo con mis dudas, pero pensando sin conceder que así sea, ¿Qué pasa si en los próximos días nos enteramos que hay desaparecidos como resultado de esta marcha?

Para no ser injustos, tampoco considero justo, que los policías tengan que soportar los insultos y agresiones que estos anarquistas con sus provocaciones y ataques con martillos, piedras, palos y tubos les hicieron, y era lógico que al responder ante esta agresión, los policías en la batalla campal, estaban impedidos para ver quiénes eran “LOS DE LA MARCHA PACÍFICA” y “quienes eran los porros de la UNAM del BLOQUE NEGRO que los insultaban y agredieron a los policías” como antes dije y a los manifestantes.

La reciente persecución gubernamental a los manifestantes, revivió el fantasma del GOBIERNO REPRESIVO del pasado, en nuestro criterio pensé ya había desaparecido como por ejemplo “La del Movimiento de 1968” En la que se llevó a muchos jóvenes y ciudadanos a la cárcel como presos políticos y que cuyas prácticas dolorosas del gobierno estuvieron vigentes durante toda la etapa del gobierno del PRI como partido del gobierno único y en el poder. Sin embargo, esta demostrado que en este gobierno de “MORENA, SI SE REPRIME, VIOLENTA Y DICEN QUE ESTA DEMOSTRADO CON EL ASESINATO DE CARLOS MANZO QUE HASTA MATA”

Bomba dijeran los yucatecos ¡Caray se están dando hasta la madre! Y Estos de Morena son, ojalá todos concuerden, sin recibir agresión, como los perritos muerden.