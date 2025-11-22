ANTE FALTA DE RESPUESTA ESTATAL PIDEN A SHEINBAUM REPARAR LOS 35 KILÓMETROS DE LA CARRETERA SANTA ADELAIDA-ZAPOTE

Pobladores de El Zapote lanzaron un llamado urgente al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, para que rehabilite el tramo carretero Santa Adelaida–Zapote, que por las lluvias y el paso continuo de vehículos pesados que cruzan desde Carmen está en pésimas condiciones.

La ruta estatal —que conecta a Mata Larga, Tumbo de la Montaña (secciones 1 y 2), Popistal, El Zapote y Adolfo López Mateos— presenta un nivel de afectación que los habitantes califican como “crítico”, pues tienen incontables baches profundos y tramos prácticamente intransitables, y a pesar de las gestiones realizadas, que ninguna autoridad ha atendido la problemática, se quejaron.

Por esa razón, el presidente del ejido El Zapote, Erick Román Bolón Chan; el comisario de Tumbo de la Montaña 2, Hermelindo Reyes Chan; y el agente municipal Mario José Landero Sarao, pidieron la intervención de la mandataria federal para rehabilitar los 35 kilómetros de carretera que son su único acceso a la cabecera municipal de Palizada.

El deterioro del camino afecta tanto a estudiantes como a productores, comerciantes, personal de salud, transportistas y familias, además de incrementar el riesgo por la inseguridad que predomina en la zona.