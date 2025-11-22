LAYDA, YA HABLÉ POR MIS HERMANOS Y NO HAY JUSTICIA, SÓLO INTIMIDACIONES: GLORIIA BASTARRACHEA; “SEGUIRÉ HABLANDO PARA VERME PRECIOSA”

Por medio de sus redes sociales, la ciudadana Gloriia Bastarrachea critica la publicación de la gobernadora Layda Sansores donde, entre otras cosas, señala que las mujeres “nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos”, y de que es ejemplo no callar cuando se es víctima de una injusticia, ya que ella ha hablado por sus familiares detenidos de manera arbitraria y con secuelas de los g0lp£s recibidos durante un operativo policiaco, del cual no hay registros en las bodycam porque “se perdieron por una descarga eléctrica”, además de las intimidaciones a su familia, lo que tiene documentado, por no aceptar el repuesto de un celular para callar y dejar las cosas como están, por lo tanto, afirmó con ironía: “Seguiré hablando para verme preciosa”.

Gloriia Bastarrachea escribió: “Que irónico, ¿no? Esta señora Layda diciendo que ‘Ahora las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos’ y que ‘ejemplo a todos los mexicanos de no quedarse callados cuando se es víctima de una injusticia’. Le respondo, cuando hablé por el tema de mis hermanos y mi tío, que siguen detenidos desde hace 5 meses de manera arbitraria sin recibir atención médica, mi tío puede perder el brazo izquierdo, Jorge perdiendo la visión del ojo izquierdo y le drenan los pulmones, Alan presentaba una fractura, la cual pegó mal porque le arrancaron la férula; Alex con fisura en la mandíbula por los golp3s que le dieron y sólo estaba durmiendo, Ángel de milagro no quedó inválido por unos cuantos centímetros de los disparos que recibió en la espalda, porque hasta el momento no existe una sola evidencia por parte de los policías y sólo se basan las del MP en ‘es que los policías tienen miedo de su seguridad e integridad si ellos salen ya que ellos hacen recorridos por esa zona’, porque los videos de las bodycam se perdieron debido a una descarga eléctrica, y tengo el oficio donde lo informan”.

Y agrega: “Mi detención arbitraria, sufrí lesiones, el robo de mi celular (pensaron que ahí tenía vídeos de lo que hicieron ese día en la casa), hasta el momento siguen las investigaciones, en donde ya aporté pruebas, testigos, se presentó el jurídico de la secretaría a decir que la policía Celina me compró un celular nuevo, idéntico al mío (no entiendo cómo sabía cómo era mi celular si se supone que no lo había robado!!), para que me quede callada y deje las cosas como están, cosa que no acepté!!! Sin embargo, envían a policías a intimidarme, a tomarme fotos, a intimidar a mi madre, a mis cuñadas, todo lo tengo documentado. Así que seguiré hablando para verme preciosa, si me quieren silenciar, si algo me sucede, ya sabrán quiénes son las responsables. Es todo lo que tengo por decir, les envío mucho amorcito”. Hasta ahí la publicación.