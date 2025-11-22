ACUSA DESPIDO INJUSTIFICADO EN LA JUNTA DE ATASTA; “YA NOS ESTAMOS CANSANDO Y NO PODEMOS SEGUIR PERMITIENDO ESTOS ABUSOS”, ADVIERTE

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Carmen, Miguel Ramón Córdoba, denunció un despido injustificado en la Junta Municipal de Atasta, donde, afirmó, los presidentes de las comunidades están dando de baja a personal únicamente para ajustar la nómina. Señaló que tanto los trabajadores como la ciudadanía ya se están cansando y no pueden seguir permitiendo este abuso contra los más necesitados.

El caso más reciente es el de Guadalupe del Carmen May Heredia, trabajadora con seis años de servicio, quien fue notificada de su baja sin explicación y sin tener una sola acta administrativa en su contra. May Heredia indicó que el director de la escuela donde laboraba emitió un escrito asegurando que no asistía a trabajar ni cumplía con sus funciones como intendente, lo que negó al asegurar que siempre ha cumplido con su horario y jamás recibió algún llamado de atención. Por ello pidió el respaldo del sindicato.

Ramón Córdoba acusó que la Junta Municipal actúa sin investigar y afecta a quienes sí cumplen con su trabajo, mientras protege a quienes presentan faltas, lo que, dijo, evidencia que no existe un trato parejo y se está perjudicando a personas vulnerables. Afirmó que los despidos se realizan para cumplir con exigencias de recorte de personal, pese a que anteriormente se había acordado que las bajas serían únicamente para trabajadores mayores o con problemas de salud, permitiendo incluso que un familiar sustituyera la plaza. Recalcó que no es justo intentar despedir a quienes sí realizan su labor.