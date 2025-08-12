“HAY UN CLARO ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN AL ESTADO DE DERECHO POR PABLO G. LAZARUS”: LUIS GARCÍA

El exdiputado local Luis García Hernández acusó al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, de incurrir en abuso de autoridad al presuntamente despojar de sus predios a ciudadanos carmelitas sin seguir los procedimientos legales y con fines ajenos al interés público. Señaló que el Ayuntamiento no tiene facultades para desalojar terrenos de propiedad privada o concesionados por la Semarnat, ya que esta atribución corresponde a instancias federales como la Profepa.

García Hernández advirtió que la cancelación de una concesión federal debe seguir un procedimiento específico sustentado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), y en caso de incumplimiento, solo la Semarnat puede ejecutar el desalojo. Acusó que la ausencia de autoridades federales y estatales en la isla ha permitido que el alcalde actúe “a su antojo”, incluso operando autobuses “fuera de la ley” con logotipos personales. Exigió que el Congreso del Estado lo llame a comparecer y lo denuncie penalmente por abuso de autoridad y despojo de bienes federales, criticando también la inacción de legisladores de Morena y llamando a la oposición a frenar estas prácticas.