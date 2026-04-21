“ES SEGURO VENIR A MÉXICO”: SHEINBAUM CALIFICA BALACERA EN TEOTIHUACÁN COMO EPISODIO AISLADO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un destino seguro para visitantes extranjeros, luego de la balacera registrada en Teotihuacán, la cual calificó como un hecho aislado.

“Es seguro estar en México… el episodio de ayer es un episodio aislado que no había ocurrido en México”, afirmó la mandataria, al destacar que entre enero y febrero ingresaron al país 16 millones de visitantes internacionales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el ataque habría sido planeado y su autor se habría inspirado en hechos ocurridos en Estados Unidos.