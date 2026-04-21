FILTRAN AUDIO DEL ASESINO DE TURISTAS EN TEOTIHUACÁN

“TODO ESTO SE CONSTRUYÓ PARA SACRIFICAR, CABRONES, NO PARA HACERSE FOTOS”

Los momentos de angustia y desesperación que vivieron turistas junto al asesino de Teotihuacán se escuchan en un audio filtrado de una videograbación, donde él externa su molestia por la presencia de turistas.

El video íntegro grabado en la cima de la Pirámide de la Luna tarde 3 minutos y 45 segundos. El agresor, arma en mano, controla a un grupo de turistas extranjeros y lanza la amenaza central: “Vosotros, y mierda, que habéis venido desde la p..a Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico”. Luego afirmó: “Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la p..a fotito de mierda”.

También confiesa: “Han muerto dos putos coreanos. Allá los he sacrificado como a perros”, y a un turista que lo mira le grita: “A la muerte no se la mira directamente, cabrón”. A otros les ordena cortar plásticos con un minuto de plazo o les dispararía.

Mientras habla, el audio capta el terror de fondo. Una mujer reza entre llantos: “Libéranos, señor, libéranos, padre”. Un niño susurra a su madre: “No te muevas, mamá”. Susurros de “No voltees, no voltees” se escuchan en múltiples voces, mientras el agresor toma rehenes y ordena a uno de ellos bajar para avisar: “Aquí tengo rehenes, y como intenten subir, los voy a matar”.

Julio César Jasso Ramírez, 27 años, de la Colonia La Purísima Ticomán en Gustavo A. Madero. Cercado por la Guardia Nacional al pie de la pirámide, terminó muerto en el lugar, en lo que la Fiscalía investiga como posible suicidio. La FGR ya analiza un presunto vínculo con la masacre de Columbine tras hallar una imagen alusiva junto a su cuerpo.

Vías: Consciente y Manuel López San Martín.