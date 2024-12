DENUNCIEN IRREGULARIDADES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS, PIDE ALCALDE; ¿CUÁNDO DENUNCIARÁN A LAYDA?

La dirigenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján, pidió que si han sido detectadas irregularidades en el Senado, como señaló el senador de su partido, Adán Augusto, sobre la gestión de Ricardo Monreal, que sean presentadas las denuncias correspondientes, poque “nosotros jamás vamos a actuar de esa manera”.

Ninguna impunidad, nunca hemos participado ni participaremos jamás para abonar a ella, o para que no se investigue algún tipo de irregularidad, apuntó.

De ser detectada alguna anomalía en cualquier espacio o con recursos públicos, apuntó Alcalde Luján, se tiene que proceder a la denuncia, porque no es hacerlo es un delito. “Si detectas una irregularidad y no presentas la denuncia, te vuelves cómplice, y nosotros no vamos a actuar de esa manera”, sentenció la dirigente nacional morenista.