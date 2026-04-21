LA “MAÑA” CONTRA PESCADORES

La delincuencia organizada opera en total libertad, mientras nuestras autoridades solamente repiten como pericos que somos uno de los estados más seguros del país…

Don Memín llegó muy preocupado y asustado a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia. Y cómo no, si uno de sus primos, de oficio pescador, fue una de las víctimas de un asalto en altamar, donde un grupo de encapuchados fuertemente armados que se moviliza en lanchas rápidas los atracó, golpeó, despojó del motor de la embarcación, de sus arreos de pesca y la captura que habían obtenido, dejándolos a la deriva y a su suerte.

–“Ya no solamente en tierra caminamos entre la inseguridad, sino que también en altamar nos exponemos al riesgo de un asalto violento por parte de grupos de la Maña, que pretenden cobrar derecho de piso a los hombres del mar” lamentó el rechoncho aseador de calzados.

–“¡Jesús, María y José! exclamó asustada doña Chela, mientras se santiguaba en repetidas ocasiones, y repetía jaculatorias para implorar que los mafiosos reciban la sanción por el delito en que incurrieron”.

–“No soy ateo ni agnóstico y mucho menos suelo burlarme de las creencias populares, respondió lacónico el poeta Casimiro, pero creo que además de oraciones, de fe y devoción, aquí la que falta es seguridad. Y luego se molesta la Tía Gobernanta y la Comandanta Guanajuatense cuando el pueblo noble y sabio se siente cada vez más inseguro. Imagínense, que la mafia ya está operando en altamar con armas de grueso calibre en contra de un sector poblacional que solo se dedica a trabajar como son los pescadores”.

–“Parecerá un poco exagerado, intervino el viejo Julián, pero así como están atacando a los pescadores ribereños, a los de altamar e incluso en las plataformas petroleras, de la misma forma la Maña opera contra sectores productivos como los del aguacate, limón, naranja y otros de alto consumo, en otras entidades federativas, para luego pasarles la factura por derecho de piso. O sea, la delincuencia organizada opera en total libertad, mientras nuestras autoridades solamente repiten como pericos que somos uno de los estados más seguros del país”.

–“Lamentable que el Gobierno ni siquiera tuvo la molestia de confirmar con los pescadores asaltados, los pormenores del suceso para ponerse a investigar y dar con el paradero de esos modernos piratas. Es el colmo que los delincuentes posean menores armas y equipos de comunicación que los subalternos de la guanajuatense”.

–“Son parte de lo mismo, compadre intervino doña Chela. A mí no se me hace casual que los rateros, piratas, ladrones o como ustedes quieran llamarles, operen con total impunidad. O son parte del mismo negocio, o tienen acuerdos inconfesables. O sea, en pocas palabras, ya nos cargó el payaso por culpa de estas autoridades incompetentes, ciegas e ineptas” despotricó.