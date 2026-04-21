“ESTE GOBIERNO NOS OBLIGA A PROTESTAR”: NORMALISTAS DE HECELCHAKÁN BLOQUEAN LA CAMPECHE–MÉRIDA

Hecelchakán.- Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” realizaron bloqueos intermitentes sobre la carretera federal Campeche–Mérida, a la altura del kilómetro 58 en el municipio de Hecelchakán, como parte de una jornada de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas por parte del Gobierno del Estado. A través de mantas y consignas, los estudiantes dirigieron sus reclamos a la gobernadora Layda Sansores, señalando presuntos incumplimientos a compromisos previamente establecidos.

Durante la movilización, los normalistas cerraron parcialmente la circulación en ambos sentidos y realizaron el tradicional “boteo”, solicitando cooperaciones voluntarias a automovilistas y transportistas que transitaban por la zona.

En una de las lonas colocadas en el lugar se leía: “Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar”.

La protesta generó afectaciones al tránsito en esta importante vía de comunicación, mientras los manifestantes reiteraron que mantendrán sus acciones hasta obtener respuesta a su pliego petitorio, relacionado con mejoras institucionales y apoyos para la comunidad estudiantil.

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