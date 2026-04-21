“ATORADAS” 2 AMBULANCIAS EN EL BLOQUEO DE NORMALISTAS PARA EXIGIR ATENCIÓN A LAYDA

Hecelchakán.- El bloqueo de la carretera Campeche-Mérida realizado por estudiantes normalistas, ante la falta de respuesta del Gobierno de Layda Sansores a su pliego petitorio relacionado con mejoras institucionales y apoyos para la comunidad estudiantil, dejó “atoradas” dos ambulancias.

Una unidad pertenece al Hospital IMSS Bienestar de Calkiní y la otra al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Dzitbalché.

Video: Informativo Camino Real