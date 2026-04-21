martes, abril 21, 2026
Lo último:
Municipales

“ATORADAS” 2 AMBULANCIAS EN EL BLOQUEO DE NORMALISTAS PARA EXIGIR ATENCIÓN A LAYDA

Hecelchakán.- El bloqueo de la carretera Campeche-Mérida realizado por estudiantes normalistas, ante la falta de respuesta del Gobierno de Layda Sansores a su pliego petitorio relacionado con mejoras institucionales y apoyos para la comunidad estudiantil, dejó “atoradas” dos ambulancias.

Una unidad pertenece al Hospital IMSS Bienestar de Calkiní y la otra al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Dzitbalché.

Video: Informativo Camino Real

También te puede gustar

Exige regidor replantear estrategias de seguridad

DOBLE EJECUCIÓN EN PLENO CENTRO DE PALIZADA DESATA MIEDO Y CONSTERNACIÓN

Balean domicilio en Carmen por presunto ajuste de cuentas; no hubo lesionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *