¿A FAVOR O EN CONTRA? MINISTRA SE ENREDA EN SU VOTO Y TIENEN QUE ACLARARLE EL SENTIDO EN PLENA SESIÓN DE LA SCJN

México.- En nueva escena vergonzosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra María Estela Ríos González se pronunció en contra de un proyecto de invalidez, pero al preguntarle para confirmar su voto dijo que está en contra, a lo que le aclararon que era para invalidar, y respondió: “Insisto”, lo que obligó al presidente Hugo Aguilar Ortiz a intervenir para aclarar: “Es un asunto de palabras, el voto de la ministra es a favor del proyecto por la invalidez…”, pero al preguntarle de nuevo si estaba a favor del proyecto, ella insistió, entre risas: “Estoy en contra de todo”.

Al respecto, el analista político escribió: “Otra escena vergonzosa Corte del Acordeón:

-Ministro Chicharrón: El proyecto declara la invalidez.

-Ministra Estela Ríos: Estoy en contra de todo.

-Ministro Chicharrón: Entonces está a favor de la invalidez.

-Ministra Estela Ríos: Si, voy por la invalidez.

-Ministro Hugo Aguilar: Entonces, está a favor del proyecto que propone la invalidez.

-Ministra Estela Ríos: No, estoy en contra de todo”.