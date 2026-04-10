GOBIERNO MUNICIPAL DE PABLO G. LÁZARUS ARRASTRA DEUDA DE 199.8 MILLONES DE PESOS

– CADA HABITANTE DEBE 771 PESOS EN PROMEDIO

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el gobierno municipal encabezado por Pablo G. Lázarus mantiene una deuda de 199.8 millones de pesos, una cifra que presiona las finanzas públicas del municipio y limita la capacidad de respuesta ante necesidades sociales e infraestructura.

El reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2025 señala que este monto representa una deuda de 771.9 pesos por habitante, lo que refleja el impacto directo en la población y el peso financiero que enfrenta la administración municipal.

Aunque Carmen no se ubica entre los municipios con mayor endeudamiento del país, el nivel registrado lo coloca en una posición que exige control en el manejo de recursos y vigilancia en las decisiones presupuestales, en un contexto nacional donde existen municipios con cargas financieras mucho menores.