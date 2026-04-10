¿QUÉ OCULTAN? MILITARES IMPIDEN TRABAJO DE LA PRENSA EN LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, DENUNCIA FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Con un video publicado en sus redes sociales a través de Azteca Noticias, el medio Fuerza Informativa Azteca (FIA) denunció que militares impidieron el trabajo de su periodista José Raúl Reyes, quien intentó dar seguimiento al incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas.

En las imágenes se ve al reportero junto a dos elementos ∆rm∆dos, a quienes pidió ser respetuosos de la libertad de expresión y tuvo que alejarse más para enviar su reporte.

FIA agregó el texto: “Nuestro compañero José Raúl Reyes fue intimidado por militares cuando daba seguimiento a la Refinería Olmeca”.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “Usan a militares para impedir el trabajo de la prensa en la Refinería Olmeca. Así intentaron obstaculizar la labor de José Raúl Reyes, periodista de Azteca Noticias. ¿Qué ocultan?”.