DIARIO DE LA TÍA: 10 DE ABRIL DE 2026

Con esos 100 o 105 millones de pesos que se derrochó en construirle su Palacio a la guanajuatense, se hubieran construido al menos 200 casas de interés social para los más pobres…

“Sin recato, pudor ni vergüenza, la Tía gobernanta inauguró la casa de más de 100 millones de pesos que le construyó a su querida comadrita, mientras miles y miles de ciudadanos no han podido encontrar alguna vivienda aunque sea para rentar, ya que este Gobierno ineficiente no ha construido ninguna sola casa de interés social” se quejaba amargamente el bolero don Memín.

–“Ciertamente le respondió el poeta Casimiro, en el anexo estadístico del IV Informe de la señora gobernanta se precisa que, en materia de construcción de viviendas de interés social, hay cero en cuanto a resultados; sí apoyan con material de construcción para rehabilitación, ampliación o mejora, pero casas nuevas no han hecho” aseguró.

–“¿Cómo qué no? Cuestionó intrigante doña Chela, vean la mansión de la comandanta foránea en Imí, o su dispendiosa vivienda en el Country Club. También la que está Lizta pudo concluir ¡al fin! su casa de playa en Sansorenzo y así como ellas, hay varios funcionarios que ya estrenaron vivienda y no precisamente de interés social” aseguró.

–“Con esos 100 o 105 millones de pesos que se derrochó en construirle su Palacio a la guanajuatense, se hubieran construido al menos 200 casas de interés social con sus debidas dimensiones y espacios de comodidad, pero ya constatamos una vez más que el excesivo cariño que le tiene, obnubila los ojos de la Tía y solo se dedica a complacer las necesidades de su comadrita, que los demás se aguanten” despotricó don Julián.

–“Y aparte de eso súmenle lo que están gastando en bots y en anuncios en las redes sociales para presumir el nuevo Palacio de la comandanta foránea, observó don Memín. Nos quieren convencer que fue una obra justificada, pero yo lo pongo al lado del Trenecito Temu, o del acueducto de Xpujil. Mucho gasto para nada, cuando hay mucho que se debería atender, por ejemplo, medicinas en los hospitales, caminos rurales o apoyo a los sectores productivos”.

–“Es que ellos siempre tuvieron razón, apuntó doña Chela: siempre nos dijeron que no eran los mismos, que no eran iguales y no sé qué más. Ya comprobamos a final de cuentas que muchos de los que nos gobiernan solo se cambiaron de playera, pero siguieron con sus corruptelas, Ya probaron que no son iguales, sino peores y que prefieren derrochar más de 100 millones de pesos para cumplirle el capricho a la comandanta que hacer casas de interés social para los más pobres. ¡Son unos sinvergüenzas y cínicos!” exclamó visiblemente alterada.