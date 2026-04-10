CAMPECHE EN EL FOCO NACIONAL: SE CONVIERTE EN PUNTO DE ENCUENTRO PARA DEFENDER EL PATRIMONIO DE MÉXICO 

La ciudad de San Francisco de Campeche fue sede de la Primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, donde autoridades destacaron la importancia de promover, ordenar y proteger el patrimonio cultural, tanto edificado como intangible.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa Biby Rabelo, acompañada de Samantha Smith, presidenta de la asociación, señaló que este encuentro permitió actualizar estrategias para el aprovechamiento y conservación del patrimonio, así como intercambiar experiencias exitosas entre ciudades con esta distinción, resaltando la identidad y riqueza cultural campechana.

En la reunión se abordaron temas como el Programa Nacional de Apoyos a la Cultura, planes de manejo y seguimiento de convenios, con la participación de representantes de diversas ciudades del país, quienes coincidieron en reforzar la protección y difusión del patrimonio cultural mexicano.