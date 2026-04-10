POLICÍAS ARROJAN GAS LACRIMÓGENO A CAMPESINOS QUE SE MANIFIESTAN DESDE HACE DOS DÍAS

Un fuerte enfrentamiento se registró en el crucero de Potrero, donde campesinos se enfrentaron con elementos policiales en medio de un operativo de desalojo. De acuerdo con reportes en el lugar, los inconformes bloquearon el paso y se resistieron a retirarse, lo que provocó la intervención de las autoridades, quienes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Algunos campesinos permanecieron en el sitio pese a la presencia policial, mientras que poco a poco algunos vehículos comenzaron a reanudar su circulación en el área afectada. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas o detenidas, mientras la situación continúa en desarrollo con lo cual se cumplen dos días de protesta.