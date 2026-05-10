“ROCHA MOYA DEBERÍA ESTAR EN PRISIÓN PREVENTIVA”: PATY URRIZA

La diputada local de la Ciudad de México, Paty Urriza, criticó el trato judicial hacia políticos vinculados a Morena y aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “debería estar en prisión preventiva oficiosa”. La legisladora afirmó que existe un trato desigual en favor de funcionarios del partido oficialista para evitar que enfrenten procesos en prisión.

A través de una publicación en redes sociales, la diputada señaló que mientras se protege a políticos de Morena, actualmente más de 90 mil personas permanecen encarceladas sin sentencia y por acusaciones menores a las que, dijo, enfrenta Rocha Moya. Sus declaraciones se suman al debate sobre la prisión preventiva oficiosa y el sistema de justicia en México.