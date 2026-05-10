FRENA HACIENDA PRÉSTAMO DE MIL MILLONES DE PESOS A CAMPECHE Y OBLIGA AL REAJUSTE DEL MONTO

El Poder Ejecutivo del Estado de Campeche deberá modificar el monto solicitado, tal como propusieron los diputados “disidentes” de Morena, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó la solicitud de préstamo por mil millones de pesos para obra pública.

Al respecto, el presidente del Poder Legislativo, el diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, señaló que ahora esperan la información del Ejecutivo para hacer la solicitud correspondiente, tal como ordenó Hacienda, que hará su calificación aprobatoria.

Toda solicitud de préstamo debe ser analizada, pues las consecuencias deberán ser aún menores entre el monto del préstamo, el plazo para cubrir recurso y otras adecuaciones, además de posibles modificaciones.

Además, y pese a la narrativa oficial de que hay finanzas sanas, el banco al que habían solicitado la línea crediticia desde la Secretaría de Administración y Finanzas, rechazó la primera ronda de documentos y antecedentes donde explicaban el motivo y el plazo de pago.

Jiménez Gutiérrez dijo que se espera pronta reunión con la consejería jurídica estatal y con la gobernadora Layda Sansores o el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Rafael Castilla Azar, para buscar opciones tanto de ajuste al monto como a los plazos y las opciones de modificaciones al presupuesto.

Se debe dar propiedad a otras medidas de austeridad y de generación de recursos antes de solicitar un préstamo, si precisamente se observa déficit en otras áreas que podrían poner en riesgo los presupuestos de los siguientes 20 años.

Vía: La Jornada Maya.