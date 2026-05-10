MORENA APLAZA EXPLICACIONES SOBRE CRISIS FINANCIERA

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Maricela Flores Moo, afirmó que las dudas sobre el manejo del presupuesto estatal y la presunta crisis financiera del Gobierno de Campeche podrán aclararse durante las comparecencias programadas para agosto. La legisladora de Morena evitó dar detalles sobre el destino de los recursos públicos y señaló que será en ese proceso de rendición de cuentas cuando los diputados cuestionen directamente a los funcionarios estatales.

Respecto al crédito por mil millones de pesos solicitado por el Gobierno estatal, Flores Moo reconoció que el tema tendrá que regresar al Congreso del Estado debido a observaciones y ajustes solicitados por la institución financiera. La diputada indicó que el procedimiento deberá corregirse antes de continuar con el trámite legislativo.