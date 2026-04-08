HABRÁ SANCIONES PARA QUIEN PROVOQUE INCENDIOS; PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PIDE REPORTAR AL 911

La mayoría de los incendios registrados en el municipio de Campeche tienen origen en la actividad humana, informó la directora de la Dirección de Proximidad y Protección Municipal, Guadalupe Rodríguez Chávez, tras advertir que estas prácticas están prohibidas y pueden derivar en sanciones.

Llamó a la población a evitar conductas como la quema de basura o arrojar colillas de cigarro y residuos en la vía pública. Señaló que durante la temporada pasada se atendieron 183 incendios y subrayó que gran parte de estos siniestros se generan por acciones humanas, como quemas en patios o el llamado “efecto lupa” provocado por botellas de vidrio. Recordó que estas prácticas pueden ser sancionadas por la Subdirección de Medio Ambiente, por lo que insistió en la corresponsabilidad ciudadana para prevenir este tipo de incidentes.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier incendio al número de emergencia 911, proporcionando datos precisos como ubicación, tamaño del siniestro y si existen viviendas cercanas. También pidió no arriesgarse al intentar apagar el fuego si esto pone en peligro la integridad, y permitir que el personal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos actúe de manera oportuna.