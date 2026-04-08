GASTO MILLONARIO Y SIN RESULTADOS EN SEGURIDAD; CUESTIONAN INVERSIÓN EN “CIUDAD SEGURA”

La inversión de 95 millones de pesos en el proyecto denominado “Ciudad Segura” desató críticas desde el ámbito legislativo, donde se cuestiona la falta de planeación y rumbo en la estrategia de seguridad del gobierno estatal encabezado por Layda Sansores San Román.

El diputado Miguel Ángel Pool Alpuche calificó la obra como un ejemplo de decisiones apresuradas y señaló que dichos recursos pudieron haberse destinado a rubros más urgentes en materia de seguridad, especialmente ante lo que describió como una falla en la estrategia estatal para combatir la inseguridad.

También acusó que el gobierno estatal evita reconocer errores en esta materia, lo que —advirtió— dificulta analizar con claridad los resultados y corregir las fallas