“YO ESTUVE AHÍ CUANDO LO ASESINARON”: HIJA DE ARMANDO GARCÍA CUESTIONA IMPUNIDAD A 15 AÑOS DE SU MUERTE

A más de una década del asesinato del líder campesino Armando García Jiménez, fundador del Frente Campesino Democrático “19 de Octubre”, su hija María José García alzó la voz para exigir justicia y recordar que el caso continúa sin resolverse. A través de redes sociales, la joven compartió un mensaje en el que denunció que, a 15 años del crimen, no hay responsables sancionados. María José relató que fue testigo del homicidio ocurrido el 5 de abril de 2011, cuando su padre se dirigía a una mesa de diálogo con el gobierno estatal en el municipio de Candelaria.

“Yo estuve ahí cuando le asesinaron”, expresó, al tiempo que difundió la única fotografía que conserva junto a su padre. También mencionó que grabó un video sobre lo sucedido, pero decidió no publicarlo debido a la carga emocional que representa.

En su mensaje, cuestionó el silencio frente al caso y recordó el vínculo que la une con el dirigente campesino. “¿Cómo voy a quedarme callada si soy su sangre?”, escribió. María José García señaló que algunas personas que en su momento exigieron justicia por el asesinato hoy continúan en posiciones de poder, por lo que insistió en la necesidad de mantener viva la memoria del caso.

El asesinato de Armando García Jiménez ocurrió en medio de un conflicto por tierras en el sur de Campeche. El líder campesino había denunciado presuntas actividades ilícitas relacionadas con tráfico de ganado, narcotráfico y la expansión de cultivos de palma africana en la región. A 15 años de los hechos, la exigencia de justicia permanece. “Ni perdón ni olvido”, expresó.