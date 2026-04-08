ASESINAN A ADULTO MAYOR EN SU DOMICILIO

Un hombre de 69 años fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la colonia Centro de la ciudad de Escárcega, la mañana del martes 7 de abril. La víctima, identificada como Norberto C.V., estaba envuelta en una colchoneta y presentaba signos de violencia. La necropsia determinó que fue atacado con un objeto contuso cortante que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

El hallazgo fue realizado tras el aviso de vecinos, quienes notaron la puerta abierta y la falta de respuesta del adulto mayor. Al ingresar al domicilio confirmaron la presencia del cuerpo, lo que movilizó a elementos de seguridad para acordonar la zona.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) inició una carpeta de investigación por homicidio calificado. No hay personas detenidas y el móvil del crimen no ha sido esclarecido, aunque se contempla el robo entre las líneas de investigación. Este caso representa el segundo homicidio doloso registrado en abril.