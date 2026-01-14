Los militantes guindas locales están divididos, confrontados y la mayoría, desanimados. Ya vieron que solamente los foráneos y los recomendados de la Tía se están sirviendo con la cuchara grande…

El domingo pasado partieron del cuartel de nuestra capital, y de sus respectivas comandancias en otros estados del Sureste, por lo menos mil soldados con destino a la zona fronteriza del país para reforzar el combate a los capos de la droga, narró el poeta Casimiro, mientras repasaba los titulares de los periódicos y noticieros en su teléfono celular.

–“Déjate de eso, le respondió de inmediato doña Chela, un día anterior, o sea el sábado, salieron a la calle decenas de guindados, o sea militantes del partido guinda, a hacer marchas y movilizaciones para mostrar el músculo y demostrar que también están dispuestos a ofrendar su vida en defensa de la patria, ante las amenazas del Gringo Trompudo de invadirnos para atacar a los narcos, a quienes llama terroristas”.

–“Ah, ¿era por eso? Cuestionó intrigado el bolero don Memín. Con razón acudieron tan pocos “patriotas” en respuesta al llamado de la Emperatriz Claudia quien ha estado pidiendo a todos nuestros connacionales que salgan en defensa de la soberanía nacional. Me tocó pasar por el “parquecito del mundo” o de la libertad de expresión, donde se efectuó esa concentración de los guindados locales. He de decirles que fue una asistencia raquítica, así estará de desnutrido el partido o es que acaso aquí no prendió el llamado presidencial de “al Grito de Guerra”.

–“Ambas dos, le contestó el viejo Julián. La militancia guinda local, o los guindados como ustedes les llaman están divididos, confrontados y la mayoría, desanimados. Ya vieron que solamente los foráneos y los recomendados de la Tía se están sirviendo con la cuchara grande, y que los verdaderos fundadores del movimiento siguen jodidos como siempre. Dudo que el llamado de doña Claudia para que los mexicanos hagamos un frente común contra una hipotética intervención militar, tenga una respuesta masiva”.

–“Si hablas de arribistas, complementó el poeta, vaya que tienes razón, ya que el orador principal en el mitincito guindado del pasado sábado, fue el bandido champotonero que quiere ser alcalde de nuestra querida capital. Sigue dando lástima por donde se para pero pues ya decidieron que él será el candidato, lo cual beneficia a sus contendientes, ya que será un contendiente fácil. No podrá ganarse a los votantes con su demagogia barata” pronosticó.

–“Y a todo esto, preguntó asustada doña Chela, ¿qué va pasar si de verdad al loco Trompudo se le ocurre invadirnos con el pretexto del combate a los narco-terroristas? Yo por si las moscas ya compré mi latería y suficientes rollos de papel higiénico, para encerrarme en la cueva que tengo en el patio de mi casa. No será un refugio antisimisiles, pero es mejor que nada. Ojalá ustedes tengan dónde refugiarse” recomendó.