miércoles, enero 14, 2026
NO HAY EVIDENCIA DE DROGA Y FALLARON LOS PROTOCOLOS: ABOGADO DEL EXRECTOR DE LA UAC

El abogado Edwin Trejo aseguró que en la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, no se siguieron los protocolos correspondientes y que no existen pruebas que acrediten que la presunta droga estuviera dentro del vehículo.

Explicó que los policías trasladaron la unidad hasta la Fiscalía junto con los detenidos, cuando los protocolos periciales establecen que el vehículo debía permanecer en el lugar de los hechos para su procesamiento por personal especializado, a fin de documentar con certeza el origen y ubicación de cualquier evidencia.

Ante estas irregularidades, la defensa adelantó que solicitará la exclusión de la presunta droga del proceso penal.

