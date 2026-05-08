“ÉL ME AMENAZÓ PRIMERO Y MI MAMÁ NO HIZO NADA”: SEÑALA EL PRESUNTO AGRESOR TRAS HERIR A SU HERMANO

San Francisco de Campeche.- Riña entre hermanos de 14 y 15 años de edad en la privada Coahuila, en el barrio de Santa Ana, dejó saldo de un herido con arma blanca, a lo que el presunto agresor argumentó que su consanguíneo se “clavó” solito pegándose al filo, que sólo fue “un pedacito”, y que “si fuera cabrón, le hubiera clavado todo el cuchillito ese”.

Agregó que su hermanito, quien fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), lo amenazó con un cuchillo, y que su mamá no hizo nada.

Un vecino, al parecer tío de ellos, relató que siempre andan peleando y discutiendo.