FALSA POPULARIDAD

A Pablito no lo conocen fuera de la isla. Y lo peor es que es tan soberbio y arrogante, que no ha querido integrar un equipo de trabajo que le organice una logística básica…

–“Llama la atención la proliferación de encuestas patito, para promover la imagen y las aspiraciones del alcalde que “prefiere ser perro que campechano”, expresó el bolero don Memín al iniciar la tertulia con sus amigos. “O realmente tiene mucha popularidad, o las granjas de bots están trabajando a todo lo que dan para votar por él en los sondeos preelectorales que se han multiplicado como hongos en las redes sociales” subrayó.

–“El edil Pablito podrá ser cualquier cosa menos popular, le corrigió de inmediato el poeta Casimiro. Es más, el edil Carmelo es un hombre solo. Tú lo puedes ver en sus recorridos sin más compañía que sus pensamientos. No tiene equipo de trabajo, no tiene una estructura en donde él sea el líder. En tal virtud, depende totalmente de lo que hagan quienes se han sumado a su candidatura”.

–“El otro día, platicó doña Chela, con motivo del puentazo que le regaló la Tía a los burócratas estatales. Aproveché para ir a conocer los cenotes de Miguel Colorado, y ahí nos encontrábamos con la familia cuando de repente apareció la figura de Pablito. Solito con su alma. Hizo su recorrido sin que absolutamente nadie lo saludara ni le dirigiera la palabra. Eso confirma lo que ustedes dicen, pero además, demuestra que no lo conocen, que no saben quién es, y por tanto, no van a votar por él”.

–“Por eso digo, intervino don Memín, que no concuerda esa realidad de un candidato solitario, con la “gran popularidad” que tiene en las encuestas. Alguien miente y nos quiere manipular con los resultados de esos sondeos que son más falsos que la supuesta pobreza de la Tía gobernanta”.

–“En efecto, intervino don Julián. Al tal Pablito no lo conocen fuera de la isla. Y lo peor es que es tan soberbio y tan arrogante, que no ha querido integrar un equipo de trabajo que le organice la logística de sus giras, y le prepare recepciones en donde por lo menos dos o tres incautos le echen porras y gritos de apoyo. Transita solo por los caminos estatales y eso no le hace bien a nadie, ni a él mismo, porque está constatando que es un cero a la izquierda”.

–“Entonces tenemos a un precandidato inflado, opinó doña Chela. Un aspirante que presume una falsa popularidad, y un ficticio respaldo popular. Y si todo en él es falso, ¿cómo creen que si llega al cargo de gobernador va dejar de mentir y a dejar de aparentar cosas que no son?

–“Por eso mismo, querida comadre, le contestó el rechoncho bolero don Memín. No hay que votar por la apariencia si no por la realidad. Demasiado ya nos decepcionamos con la Tía, que toda su vida se disfrazó de luchadora social, pero cuando llegó al cargo, lo primero que hizo fue suprimir libertades y encarcelar a quienes sí encabezaban las demandas del pueblo. Ya no queremos candidatos de oropel, porque cuando llegan al poder se les olvidan sus compromisos y hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron. El pueblo ya está harto de eso” remató.