EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 22 DE JUNIO DE 2026

CASI 5 AÑOS SIN RESULTADOS EN SEGURIDAD.

Los asesinatos se siguen acumulando desde que inició este nefasto, improductivo y rapaz sexenio, que por sus oscuros acuerdos que hizo con el crimen organizado ha bañado de sangre la entidad. Esto viene a colación porque se ven muy bonitos los videos de la “Mesa de La Paz” que publica Layda Sansores en redes sociales, pero la inseguridad no deja de crecer, así lo confirman varios estudios.

Se han otorgado más de 5 mil millones de pesos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que regentea la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, para la adquisición de cámaras de vigilancia, armamento, municiones, patrullas y equipamientos, pero los resultados siguen siendo los mismos: mayor criminalidad. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que Layda Sansores se de cuenta del fracaso rotundo de su amiga que le contesta el teléfono a las 3 de la mañana?

Además, se ha comprobado que Muñoz Martínez desviaba dinero de la SPSC y pese a su corrupción, sigue en el cargo. No tuvieron esa misma suerte los ex secretarios y ex secretarias de Educación, Turismo, Cultura, Obras Públicas y Salud de este gabinete, que fueron cesados más no penalizados por sus saqueos. Pareciera que en el gobierno de Layda Sansores hay corruptos de primer nivel, con derecho a desfalcar, y otros sin nivel, pero con derecho a llevarse su botín.

CLAUDIA SHEINBAUM VA DE MAL A PEOR.

En vez de atender y mostrar un poco de empatía y sororidad con las madres buscadoras que exigen saber el paradero de hijos y familiares, la presidente Claudia Sheinbaum amenazó en su mañanera con que iba a investigar quién las financiaba. Interrogada por una reportera si investigaba quién financiaba el millonario acarreo de morenistas a sus eventos en el zócalo, del cual abundan pruebas en internet, excusó “nosotros no somos iguales” y evadió responder.

Habrá que precisar a Sheinbaum que los mexicanos hemos visto y comprobado que no son iguales, que son peores. Bien dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que Morena no es un partido, es un cartel. No mintió. Los nexos criminales con narcos y huachicoleros con el corrupto expresidente López Obrador y sus hijos López Beltrán, senadores, diputados, ex secretarios y funcionarios del actual gabinete, están más que comprobados. La presidente ha tratado de encubrirlos, ¿por qué? ¿es beneficiaria de esa cofradía criminal?

Todo apunta que sí, pues fueron ellos quienes la pusieron donde está, y también está claro que no somos iguales, pues no se aplica la justicia a quienes son parte de ese cartel criminal que se llama Morena, mientras que a quienes no lo son se les aplica todo el peso de su ley, se les encarcela sin pruebas, se les reprime y se les persigue. No, no somos iguales. Ser corrupto y morenista te da privilegios.