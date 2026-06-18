OPINIÓN: RESPUESTA A LOS “GOLPEADORES DEL PODER”: SÍ, HACER PERIODISMO EN CAMPECHE ES JUGARSE LA VIDA |Por Marco Antonio Bazán Mapen

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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., 17 de junio de 2026.

Les dolió. Cuando el diputado Pedro Hernández MacDonald subió la Ley Estatal de Protección Integral al Ejercicio Periodístico, el sistema respondió con lo único que sabe hacer: insultar, mentir y atacar al mensajero.

Circularon panfletos anónimos en redes sociales publicados por el portal digital Estudio Marte, servil al Gobierno corrupto, llamando “payaso” al diputado y atacando mi salud. Clásico de quienes no pueden debatir ideas: se van contra la persona.

AQUÍ LOS DATOS, NO LOS INSULTOS

Sobre la “cadena de custodia” y el CNPP (Código Nacional de Procedimientos Penales)

Dice que la policía es “el único garante” y cita los artículos 213, 214 y 227. Falso. El artículo 251 del CNPP reconoce el derecho de periodistas a documentar hechos en espacios públicos. La iniciativa de MC no mete civiles a contaminar escenas. Protege el derecho a grabar abusos policiales. Si la policía hace bien su trabajo, ¿cuál es el miedo a una cámara?

La CDHEC acaba de emitir una medida cautelar contra la SPSC de Marcela Muñoz por exhibir detenidos en la calle, violando la presunción de inocencia. ¿Eso es “garantizar la legalidad”? Es circo. Afortunadamente lo paró Derechos Humanos, no MC.

Sobre “agresión como delito grave”

Dicen que es “imbecilidad técnica” porque ya está en el Código Penal Federal. Otra mentira. El Código Penal de Campeche no tipifica la agresión a periodistas como agravante específico. Otros estados, como Quintana Roo y Veracruz, ya lo tienen. Campeche sigue indefenso. La iniciativa homologa la protección local. ¿Eso es plagio o es necesario?

Casos: Jorge Luis González Valdez, Carlos Tun, Abraham y Carlos Martínez Caamal, Joel Inurreta. Golpeados, amenazados, censurados. ¿Dónde estaba el Código Penal Federal para protegerlos?

Sobre el “refrito” de publicidad oficial

Sí, la Ley General de Comunicación Social existe. ¿Y se cumple en Campeche? No. Por eso los estados blindan con leyes propias. Prohibir el “chayote como bozal” es urgente cuando el Gobierno usa el dinero público para premiar el silencio y castigar la crítica.

Sobre los 5 millones de pesos

El fondo es para medidas urgentes de protección: chalecos, botones de pánico y extracción de periodistas amenazados. ¿Prefieren que ese dinero se vaya a camionetas blancas para comandos que ejecutan junto a la Fiscalía de Sabancuy? Porque eso sí pasó: Eddy Alejandro Castañeda recibió 30 balazos a una cuadra del poder.

Sobre “defender ebrios al volante”

Jamás he defendido a conductores ebrios. He denunciado que la SPSC los exhibe en Facebook violando sus derechos, mientras el crimen organizado ejecuta con impunidad. La CDHEC me dio la razón: documentó 78 publicaciones con 92 personas exhibidas. Eso no es justicia, es escarnio. Y es ilegal.

Cero tolerancia al crimen.

Cero tolerancia a los policías que violan derechos para subir likes mientras el “02” limpia Sabancuy a balazos.

PREGUNTAS PARA EL PODER

Dra. Marcela Muñoz: ¿Por qué tus policías exhiben detenidos en la banqueta si el Juzgado Cívico tiene portón para ingreso seguro? La CDHEC te dio tres días para responder. Jackson Villacís: ¿Por qué ejecutan con artillería pesada a una cuadra de la Fiscalía de Sabancuy y no hay detenidos? Gobernadora Layda Sansores San Román: ¿Por qué en su Gobierno agreden periodistas, censuran con demandas y ahora atacan con panfletos anónimos a quien intenta protegerlos?

En Calkiní amenazan en escuelas. En Sabancuy ejecutan junto al Palacio. En el Congreso, Morena blinda directores acusados de abuso. Y cuando alguien propone proteger a la prensa (incluso oficialista), le avientan panfletos anónimos.

A los que firman sin dar la cara:

Si la iniciativa es “basura”, debátanla en tribuna.

Si yo estoy “frito”, rebátanme con datos.

Pero no pueden. Porque la ley les arde. Porque saben que en Campeche, sin prensa libre, ustedes hacen lo que quieren: ejecutar, encubrir y robar.

Marco Antonio Bazán no se vende.

Y Pedro Hernández MacDonald no está solo.

O están con la censura, o están con la verdad.

MC ya eligió. Yo también.

PD: No soy vocero del diputado Pedro Hernández MacDonald. Tenía más de un año sin platicar con él, pero gracias al anonimato de Estudio Marte nos reencontramos en WhatsApp.