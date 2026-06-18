¡YA OPERAN LOS ROBAMOTOS EN COMUNIDADES! EL PIMIENTAL, ESCENARIO DE NUEVO HURTO

Escárcega.- La inseguridad sigue haciendo de las suyas en el municipio de Escárcega, pese a que las autoridades presumen estrategias y resultados, pues en la madrugada de hoy jueves una motocicleta fue robada en la comunidad de El Pimiental, propiedad del señor Pedro Jiménez Gómez.

Este hurto refleja la vulnerabilidad en que viven también cientos de familias del campo.

Lo preocupante es que estos delitos ya no son hechos aislados, sino una constante que golpea el patrimonio de los ciudadanos trabajadores, quienes además de enfrentar las dificultades propias de la vida rural, ahora deben lidiar con la creciente inseguridad.

Jiménez Gómez señaló que la motocicleta no es un lujo, sino una herramienta indispensable para trasladarse a su centro de trabajo, realizar actividades productivas o atender necesidades básicas, y cuya compra hizo con mucho esfuerzo.