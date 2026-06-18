FGECAM INVESTIGA VIDEO DE ENCAPUCHADOS Y LO RELACIONA CON HOMICIDIO EN SABANCUY

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que el video difundido en redes sociales, en el que aparecen sujetos encapuchados lanzando amenazas y haciendo referencia a hechos violentos en Sabancuy, forma parte de una investigación en curso por su posible relación con el homicidio registrado recientemente en esa localidad del municipio de Carmen.

A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que realiza diligencias para determinar la autenticidad del material audiovisual y establecer si existe un vínculo directo entre los mensajes emitidos en la grabación y el asesinato ocurrido un día antes en esa misma comunidad.

La postura de la Fiscalía representa el primer reconocimiento oficial sobre la existencia del video, cuya difusión generó preocupación entre los habitantes de la región debido a las amenazas expresadas por los individuos que aparecen encapuchados.

La FGECAM señaló que las investigaciones se desarrollan en coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el alcance de las amenazas difundidas.

Asimismo, exhortó a la población a evitar la propagación de información no confirmada y pidió que cualquier dato que pueda contribuir a las investigaciones sea proporcionado directamente a las autoridades competentes.