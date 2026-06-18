HAY SEGUIMIENTO A MOLESTIA DE ALUMNOS DEL CECYTEC Y A AMENAZAS DE TIROTEO EN PLANTELES DE CALKINÍ, ASEGURA CANDELARIO PACHECO

La Secretaría de Educación de Campeche mantiene seguimiento a las situaciones registradas en planteles del Cecytec y del Cobacam, donde en días recientes surgieron inconformidades estudiantiles y hechos que requirieron la intervención de autoridades de seguridad, aseguró su titular, Candelario Pacheco.

Explicó que en el caso del Cecytec la manifestación de alumnos estuvo relacionada con la forma de evaluar de un docente, ante lo cual señaló que tanto estudiantes como padres de familia deben considerar que cada maestro tiene criterios y métodos propios para desarrollar su carga académica y evaluar el desempeño escolar.

No obstante, reconoció que algunos aspectos no fueron bien recibidos por los alumnos, por lo cual desde el primer momento se abrió un canal de diálogo para atender la problemática.

Candelario Pacheco indicó que el director general del Cecytec, Víctor Ponce, ha dado seguimiento puntual al caso y mantiene comunicación constante con las autoridades educativas para informar sobre la evolución de la situación y las acciones implementadas para lograr acuerdos dentro del plantel.

Sobre los acontecimientos registrados en el Cobacam y el Cbtis de Calkiní, donde se reportó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la suspensión de clases por advertencias de tiroteo, respectivamente, el secretario afirmó que también se dará seguimiento puntual.

Manifestó que el director del Cobacam notificó lo ocurrido desde la noche del incidente, tanto en ese centro educativo como en otros casos reportados.

Pacheco destacó que la Secretaría cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones, los cuales establecen la notificación inmediata a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y se garantice la seguridad de la comunidad escolar.