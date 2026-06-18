jueves, junio 18, 2026
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CHOFER DE UNA CAMIONETA CHOCA CONTRA VEHÍCULO ESTACIONADO Y VUELCA

San Francisco de Campeche.- Ayer, antes de la medianoche, sobre la avenida Casa de Justicia, en el cruce con la calle Tormenta, el conductor de una camioneta, presuntamente en estado de ebriedad, chocó contra un vehículo estacionado y volcó sobre uno de sus costados. Sólo se reportan daños materiales, aún no cuantificados.

Al parecer, el responsable circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del volante. Fue asegurado para el deslinde de responsabilidades.

Policías estatales acordonaron la zona y paralizaron el tránsito sobre ese tramo, en espera del peritaje correspondiente.

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