COMISARIO EJIDAL MORENISTA DE HAMPOLOL IMPIDE ACCIONES PARA PREVENIR INUNDACIONES DE LA COMUNA DE CAMPECHE; ¡EN RIESGO POBLADORES!

San Francisco de Campeche.- A pesar de los riesgos en que deja a sus representados en plena temporada de lluvias y del llamado urgente a la prevención, el comisario ejidal de Hampolol, el morenista Josué Saúl González Kantún, impide que el Ayuntamiento de Campeche limpie y desazolve un canal pluvial ubicado en las inmediaciones del poblado.

El pasado 10 de junio, autoridades municipales encabezadas por el regidor Rafael Lezama Minaya y la directora de Proximidad y Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, convocaron a reunión a González Kantún para explicarle los riesgos inminentes de anegaciones y coordinar las acciones de mitigación necesarias en el referido cauce, pero la autoridad ejidal sólo puso obstáculos al inicio de las labores.

A cinco días de aquel encuentro, la negativa del comisario persiste. Además, evade notificaciones y se niega a ofrecer las facilidades requeridas para que las cuadrillas del Ayuntamiento intervengan, lo que deja en situación vulnerable a la población ante la posible llegada de fenómenos hidrometeorológicos.

Mediante el oficio 981/DPyPC/JDJ/06/2026, la Dirección de Proximidad y Protección Civil dejó constancia formal de que cualquier inundación, daño a viviendas o interrupción de servicios derivada de la falta de estos trabajos será responsabilidad exclusiva de la autoridad local.

POSIBLES DELITOS Y RESPONSABILIDADES

En el plano legal, el artículo 123 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales establece penas de tres meses a cinco años de prisión y multas de hasta dos mil UMA a quien obstruya el flujo de aguas nacionales, agravándose la situación cuando se pone en peligro la vida de las personas o su patrimonio.

El Ayuntamiento de Campeche advirtió que la seguridad de los ciudadanos no debe ser rehén de disputas políticas e hizo un llamado a las autoridades ejidales para permitir de forma inmediata la realización de los trabajos de mitigación, antes de que las precipitaciones generen daños irreparables.

Fuente: Campeche al Minuto, La Neta de Campeche.