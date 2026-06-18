LO GOLPEAN ENTRE VARIAS PERSONAS Y LOGRA REFUGIARSE EN SU CUARTO; PARAMÉDICOS DEL SAMU NO LO LLEVAN AL HOSPITAL Y SE MOLESTAN LOS VECINOS

San Francisco de Campeche.- Tras el reporte de vecinos de una cuartería ubicada en la calle 20 de Noviembre de la colonia Esperanza, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron hoy los primeros auxilios a un sujeto que sufrió una lesión sangrante en el rostro durante una riña en las afueras de la vivienda, donde se resguardó de los agresores.

De acuerdo con el reporte, no fue trasladado a un hospital debido a que se hallaba intoxicado por sustancias ilícitas, lo que molestó a los vecinos.

También llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).