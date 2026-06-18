¡UN HORNO! PREVÉN PARA CAMPECHE TEMPERATURAS MÁXIMAS ENTRE 35 Y 40 GRADOS

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Campeche vivirá hoy jueves una jornada de intenso calor con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, por lo cual tendrá los registros más elevados de la Península de Yucatán.

Las condiciones estarán influenciadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso y tiempo mayormente estable en gran parte del estado.

Además, habrá evento de “surada”, caracterizado por vientos del sureste con velocidades de entre 10 y 45 kilómetros por hora.

Aunque el potencial de lluvias será bajo, se prevén precipitaciones ligeras y aisladas, menores a cinco milímetros, principalmente en la zona sur de la entidad, y para la madrugada de mañana viernes las temperaturas mínimas oscilarán entre 25 y 28 grados Celsius.

Los pronósticos indican que este panorama comenzará a cambiar durante el fin de semana con la llegada de una nueva onda tropical, sistema que podría incrementar gradualmente la presencia e intensidad de lluvias en Campeche y el resto de la región.