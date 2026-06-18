MOLESTA A SHEINBAUM LA PREGUNTA DE SI TAMBIÉN INVESTIGAN QUIÉN FINANCIA A QUIENES LLEGAN AL ZÓCALO A APOYAR AL GOBIERNO
-“NO VOY A CONTESTAR PORQUE ES UNA PROVOCACIÓN Y YO NO CAIGO EN PROVOCACIONES”
“No te voy a contestar eso, porque nosotros no somos iguales a los de antes, nosotros invitamos”, expresó molesta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando le preguntaron si también se investiga quién financia a los simpatizantes y grupos que suelen acudir al Zócalo para respaldar al Gobierno, y calificó el cuestionamiento como una provocación. “Y yo no caigo en provocaciones”, agregó.
La pregunta surgió después de que la Secretaría de Gobernación admitiera que busca identificar quién financió el traslado de madres buscadoras que viajaron desde Jalisco para manifestarse.
La reportera señaló que se trata de una inquietud de padres buscadores, quienes se indignaron de que se pretenda conocer quién financia sus movilizaciones en lugar de atender sus demandas y localizar a sus familiares. Ante ello, Sheinbaum Pardo aseguró que la secretaria de Gobernación atiende cada 15 días a todos los colectivos.