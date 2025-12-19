BRANDON, MENOR QUE REQUIERE CIRUGÍA, SE QUEDA SIN OPERACIÓN POR FALTA DE INSUMOS; SALUD DICE QUE TODO FUNCIONA NORMAL, ¿ENTONCES?

El Hospital Infantil de México volvió a quedar bajo el escrutinio público tras la difusión de un reportaje de Fuerza Informativa Azteca que documenta la cancelación de cirugías pediátricas por presunta falta de insumos, una situación que afecta directamente a niñas y niños con padecimientos graves.

Uno de los casos es el de Brandon, un niño de ocho años que requiere una cirugía en la garganta debido a la presencia de tumores que comprometen su respiración. De acuerdo con el testimonio del menor y de su madre, el procedimiento fue cancelado por falta de insumos médicos, obligándolos a regresar a su comunidad en la Sierra de Oaxaca y esperar varios meses para una nueva fecha.

El reportaje recoge además denuncias de médicos y personal del propio hospital, quienes señalan carencias de anestesia, suturas, guantes, jeringas, alcohol gel y otros materiales básicos para la atención quirúrgica. Estas deficiencias, afirman, han provocado la postergación de cirugías en áreas como cardiología, oncología y endocrinología.

Oscar Ruiz, secretario general del sindicato de trabajadores del Hospital Infantil de México, indicó que las limitaciones de material impiden que el personal pueda trabajar al cien por ciento y que, hasta el momento, no se les ha informado una estrategia clara para atender las necesidades prioritarias del instituto.

En el mismo reportaje se señala que se solicitó una postura a la Secretaría de Salud federal y a la dirección del hospital, sin que hubiera una respuesta directa en ese momento.

Posteriormente, la Secretaría de Salud emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que el Hospital Infantil de México opera de manera normal y que no existen cancelaciones generalizadas de cirugías por falta de material. En el documento se afirma que, solo del primero al quince de diciembre de 2025, se realizaron 386 procedimientos quirúrgicos ambulatorios y que el abasto de insumos está garantizado.

Respecto al caso de Brandon, la autoridad sanitaria señaló que el menor cuenta con expediente clínico activo y que su condición actual no cumple con criterios de urgencia médica ni representa un riesgo inminente, aunque no se especificaron las razones por las cuales su cirugía fue pospuesta. En comentarios posteriores a la tarjeta informativa, usuarios reportaron que varias cirugías continúan siendo reprogramadas.

Mientras tanto, la familia del menor advierte que la espera prolongada podría poner en riesgo su vida, ya que los tumores afectan la oxigenación de sus pulmones. Sin otra alternativa, se prevé que el niño regrese a la Ciudad de México a inicios de 2026, con la esperanza de que esta vez sí se cuente con los insumos necesarios.