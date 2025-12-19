HIJO MENOR DE AMLO PARTICIPA EN PARLAMENTO INFANTIL ORGANIZADO POR EL SENADO: POLÍTICO MX; ¿SEGUIRÁ LOS PASOS DE SU PAPÁ Y ANDY?

El medio digital mexicano especializado en temas de política y sociedad Político Mx, dio a conocer que Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado en el Parlamento Juvenil 2025 organizado por el Senado de la República, lo cual levanta sospechas sobre si el vástago busca seguir los pasos de su padre y su hermano “Andy” López Beltrán en el mundo de la política.



La fuente expone que tanto la residencia del hijo menor de AMLO como su futuro académico, fueron temas de conversación hace unas semanas porque se especuló que podría mudarse a España para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo, esta versión fue desmentida por su madre, la periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien aseguró a fuentes cercanas a su familia, que ellos seguirán residiendo en México.



De acuerdo con diversos medios de comunicación, Jesús Ernesto López confirmó a la misma fuente que ya está matriculado en una universidad en la Ciudad de México, donde estudiaría Relaciones Internacionales porque quiere ser diplomático.



El hijo menor de AMLO estudia en la Universidad Intercontinental (UIC), incluso en una de las imágenes compartidas por la universidad, el joven de 18 años aparece junto a sus compañeros.



En cuanto a la Licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales, el costo de la inscripción ya con un descuento del 45% es de 9 mil 576 pesos. Por otro lado, la colegiatura con la beca aplicada del 35% quedaría en 11 mil 306 pesos.



Como costos adicionales con los que cuenta la Universidad Interamericana, se debe cubrir un único taller de lectura obligatorio de mil 320 pesos, y también están los gatos de seguro de gatos médicos semestrales de 2 mil 550 pesos; y un sostén de seguro económico de 990 pesos.



Un segundo idioma como el inglés tiene un costo de 6 mil 730 pesos, mientras que el estacionamiento por semestre cuesta 4 mil 100 pesos.