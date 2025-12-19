LOS PROPÓSITOS NARANJAS

Sin duda que lo van a querer anular o mantener la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, pero también es evidente que su equipo, su gente y sus seguidores se han multiplicado por todas partes…

Doña Chela llegó eufórica a la reunión con sus amigos del Parque Principal. Aún portaba su playera naranja y quedaban algunos residuos de confeti en su cabello tras la mega posada de la capital imparable. “¡Ahora sí, ya nadie nos para!” exclamó, tras anunciar el retorno de su líder moral y el inicio de su campaña por la gubernatura.

–Indudablemente que el regreso del Chino ha sido la noticia política del momento, le observó su compadre don Memín, pero ¿no te has puesto a pensar en esa extraña coincidencia de que hoy todos hablan de su regreso, y que nadie se enfureció porque se aprobó la deuda pública de mil millones de pesos que pagaremos en un plazo de 20 años?” cuestionó.

–“Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, como dicen mis amigos champotoneros, le respondió indignada la burócrata jubilada. Ya me enteré que hubo ajustes al planteamiento de la Tía gobernanta, y que va haber información oportuna y real a los diputados, para darle seguimiento al manejo de esa deuda. Ahora sí harán que sea inversión productiva” acotó.

–“Hasta parece que te aprendiste bien el discursito, vaciló con ella el poeta Casimiro. Ciertamente que el Poder Legislativo hizo valer su opinión sobre el paquete económico 2026. Y si bien no se obtuvo todo lo que se propuso, sí al menos se lograron varios ajustes para no dejar en el desamparo sectores tan estratégicos como el agropecuario, el desarrollo económico y el turismo. Ojalá que todo salga como se ha planeado” apuntó.

–“Independientemente de si fue o no un regreso consensuado o si lo hicieron para distraer la atención sobre la aprobación de la deuda, expresó don Julián, me llama mucho la atención el tono del discurso del Chino exalcalde. Más conciliador, más propositivo, más templado y hasta más maduro. He escuchado opiniones favorables sobre su retorno y sobre su discurso, y lo que todos esperamos es que realmente pueda ponerlo en práctica en caso de que llegue al poder, porque no debemos olvidar que una cosa es en campaña y otra en el ejercicio del cargo”.

–“Lo que nadie puede negar, añadió doña Chela, es que se ha reafirmado como el principal líder opositor en nuestra tierra. No dudo que lo vayan a querer anular, o mantener la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, pero lo que también es evidente, es que su equipo, su gente y sus seguidores se han multiplicado por todas partes gracias a la Tía, y a sus políticas erróneas. Falta mucho para saber en qué va acabar esta historia, pero su regreso nos ha dejado a muchos muy felices” aseguró.

–“No hay que cantar victoria antes de tiempo, aconsejó prudente don Memín. De lo único de que estoy cierto es que su regreso, el sentido de su discurso, y su posible alianza con el tal Alito, le van a quitar el sueño a varios de los que detentan actualmente el poder y de una vez ya les arruinó sus festejos navideños y de fin de año” concluyó.