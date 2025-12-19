“SÚPER GRIPA” NO ES NUEVA NI UNA PANDEMIA, SINO UNA SUBVARIANTE MUY CONTAGIOSA DE LA INFLUENZA CON SÍNTOMAS LEVES O MODERADOS, ACLARAN

Rafael Javier Fonoy Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, Capítulo Carmen, aclaró que la llamada “súper gripa” no representa una nueva enfermedad ni una nueva pandemia, sino una subvariante de la influenza ya conocida, caracterizada principalmente por una mayor capacidad de contagio, pero no por un incremento en la gravedad de los casos.



El médico explicó que esta subvariante ya circula en al menos 34 países, y previamente tuvo presencia en naciones como Australia y Nueva Zelanda, donde su comportamiento fue similar al de la influenza estacional, pero los antivirales habituales continúan siendo efectivos y la vacuna estacional sigue brindando protección contra cuadros graves y defunciones.



Resaltó que los grupos con mayor riesgo de complicaciones siguen siendo los adultos mayores, menores de edad, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados, aunque en la mayoría de los casos la enfermedad se presenta con síntomas leves o moderados.



Fonoy Jiménez detalló que el aumento de casos obedece principalmente a la alta transmisibilidad del virus, lo que incrementa el número de contagios y eleva la posibilidad de que alcance a personas vulnerables, pero destacó que la vacuna sigue siendo una capa de protección par evitar que nos enfermemos de gravedad y las defunciones, y aclaró que no existe evidencia de que esta subvariante tenga el potencial de convertirse en una pandemia.