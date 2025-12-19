viernes, diciembre 19, 2025
Nacionales

AUMENTÓ LA INFLACIÓN, PERO NO TANTO: SHEINBAUM; “ESTÁ CONTROLADA”

Cuidad de México.- Al afirmar que el Banco de México ha hecho un buen trabajo tras el “recorte” a la tasa de interés, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación está controlada, aunque aceptó que hubo un ligero aumento en el último mes, el cual, afirmó, es menor a la de periodos anteriores.


También dijo que es falsa la idea de que subir salarios provoca inflación, reconoció una postura “cauta” rumbo al próximo año e insistió que el objetivo de su Gobierno no es sólo crecer, sino también que la inversión genere crecimiento económico con distribución de la riqueza.


Al respecto, el analista político resaltó que la tasa de interés es el costo del dinero, por lo cual cuando baja se incentiva la inversión, pero también puede tener efecto en los precios de bienes y servicios. “Más dinero circulando, más aumentos”, resume.


Y agregó: “Mientras tanto, se estima que nuestra economía crecerá solo 0.8% este año. Casi nada, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

