TÓMELO CON CALMA: DISPONEN SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES POR LA PAZ.

Por Fernándo A. Mora Guillén

Donald Trump entre Disrupción Estratégica y Cuestionamientos.

Implicaciones para México y Canadá ante el T-MEC.

Disponen segunda ronda de negociaciones por La Paz.

En días recientes, la figura de Donald Trump, vuelve a estar en el centro del debate público bajo dos lecturas opuestas. Por un lado, se reavivan cuestionamientos sobre su condición mental y física, como posible explicación de sus decisiones. Por otro, hay sectores que lo describen como un operador político sobrio e inteligente, que usa la disrupción y la provocación, como herramientas deliberadas, para avanzar su agenda interna y externa. Ambas visiones coexisten y conviene analizarlas por separado.

El debate sobre su condición mental y física

Cada ciclo electoral en Estados Unidos, reactiva el escrutinio sobre la edad y salud de los candidatos. En el caso de Trump, 78 años en 2024, los episodios públicos de declaraciones erráticas, lapsus verbales, o cambios bruscos de postura, se interpretan por algunos analistas opositores, y medios, como señales de deterioro cognitivo.

No existe un diagnóstico clínico público. La Casa Blanca históricamente, reserva detalles médicos. A falta de evidencia médica, atribuir decisiones políticas a un padecimiento, es especulativo. La edad por sí sola no determina capacidad de gobierno.

Trump como actor racional y disruptivo

Observadores políticos, empresarios, y parte de su base, lo describen como un negociador que rompe el protocolo, para redefinir el terreno de juego.

Un líder puede ser tácticamente disruptivo, y, al mismo tiempo, enfrentar los efectos naturales del envejecimiento. La pregunta relevante para política pública, es otra: ¿Las decisiones producen los resultados buscados, y son sostenibles institucionalmente?

Tómelo con atención.- La relación bilateral con Canadá y México, ha mostrado que el estilo confrontacional de Trump coexiste, con una relación funcional, cuando hay beneficios mutuos claros.

La comunicación franca que hoy caracteriza a México-Canadá, contrasta con la comunicación por ultimátum, que Trump privilegia. En una eventual renegociación del T-MEC, anticipar este estilo, significa: preparar respuestas técnicas rápidas, mantener canales alternos con el Congreso, y estados de Estado Unidos, y evitar reaccionar solo al mensaje de redes del día.

Reducir a Trump a “incapacidad”, o “genio”, deja fuera el análisis útil. Su postura combina un estilo político de alto riesgo, que ha rendido réditos electorales y negociadores, con los cuestionamientos naturales, que genera la edad en cualquier líder. Para gobiernos, empresas y ciudadanos, el foco debe estar en las reglas, los incentivos y los resultados, no solo en la psicología del personaje. La disrupción puede ser estrategia o síntoma; la diferencia se mide meses después, cuando el ruido baja, y quedan los acuerdos firmados.

Tómelo con interés. – Autoridades Norteamericanas, han mostrado su disposición para participar en una segunda ronda de negociaciones con Irán; poco éxito se vislumbra, cuando persisten las amenazas y posiciones confrontadas, entre los participantes del conflicto. Estamos a días de que termine la tregua de dos semanas, sin que podamos considerar una vía real de solución al conflicto.